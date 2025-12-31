「183club」祝釩剛牽手火辣女伴 散步吞雲吐霧秒遭嫌棄

祝釩剛牽手火辣女伴，散步吞雲吐霧遭嫌棄。（資料圖／李開明攝）

男星祝釩剛（現名張佑天）曾為男團「183club」成員，近年轉行在日本當滑雪教練、經營滑雪用品店，不時也以DJ身分受邀演出，開啟演藝圈外的事業。今年46歲的他，在年初曾透露已單身8年，然而經過近1年時間，身邊疑似出現女伴，卻被發現因吸菸習慣而引起女方不悅。

《時報周刊CTWANT》16日目擊祝釩剛現身大安區一家餐廳，一開始只見他獨自站在店外吸菸，並拿出手機拍攝店外觀及自拍，隨後一名女子從餐廳走出，身穿針織罩衫、短褲，腳踩長靴露出纖細雙腿，整體看上去身材凹凸有致，祝釩剛立刻伸出右手牽住女子。

兩人散步的時候，祝釩剛一邊用左手將香菸送到嘴邊，一邊用右手牽著女子，但這個舉動似乎遭女子嫌棄，不僅面露不悅，揮手拍散菸味，更放開緊牽著的手；等到他吸完菸後，女子才繼續挽著他的手。後來兩人駕著名車返回內湖住處，一起進入屋內，直到凌晨3點多都未見兩人離開。

祝釩剛吸菸散步疑遭女子嫌棄。吸菸有害健康，中時新聞網關心您！（圖／CTWANT）

祝釩剛過去與團體By2中的姊姊Miko、前主播周明璟傳緋聞，最知名的前女友則是出道前交往的蕭亞軒，而淡出演藝圈後，許久未聽說他身邊有緋聞，社群也以滑雪事業、DJ工作動態為主，就連他自己都坦承很難找到適合相處的對象；如今疑似有新戀情，兩人的真實關係自然引人好奇。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

