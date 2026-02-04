184件產品獲雲林良品認證 異國香氛入列

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣政府推動「雲林良品」品牌邁入第8年，今年52家、184件產品獲認證，除生鮮和加工食品外，還有來自中東國家的香氛系列商品，雲林縣長張麗善今天頒發認證書。

雲林縣農業處今天舉辦「雲林良品、滿漢山海、龍馬金賀成果發表暨媒合會」，國宴主廚阿慶師，以滿漢全席的視覺與味覺雙重饗宴，完整呈現雲林農產多元樣貌，同時張麗善頒發114年度通過「雲林良品」認證的優質業者獎牌。

「雲林良品」品牌邁入第8年，根據農業處統計，今年有52家、184件產品獲認證，迄今通過認證的業者已突破500家，相關產品遍布全台逾1萬3000處銷售據點。

張麗善表示，雲林良品已形成「政府領航、通路同行、市場共振」的推動模式，全面提升在地農業品牌競爭力，且為確保品牌品質與市場信任，縣府更成立「雲林良品推動委員會」，由府內跨局處組成專業輔導與稽核機制，並同步邀請府外包裝設計學者、品牌專家、通路代表及食安相關體系委員加入輔導行列，攜手引導農民與業者從生產端升級至品牌端，朝向高值化、精品化發展。

歐薩瑪為愛來台，定居在雲林縣，他說，家族在中東經營建築和香氛商品，定居後發現消費者對於乳香相當陌生，遂引進原物料，透過加工，生產出乳香系列商品，如今獲得雲林良品認證盼獲得更多商機，藉此介紹阿拉伯文化和香氛。（編輯：李淑華）1150204