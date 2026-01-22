184公分還不夠？詹懷雲現身Hogan直逼190cm，自曝選鞋標準、答案竟然超務實

（圖／品牌提供）

男神詹懷雲現身Hogan 2026春夏系列新品活動，一身白色丹寧外套搭配黑色休閒長褲，看似簡單，卻在腳上那雙 Hogan Athletic象牙灰磨面皮革、夜空藍 Logo男士休閒鞋瞬間拉出重點。整體乾淨俐落、比例在線，完全是「不費力卻很會穿」的示範～

（圖／品牌提供）





聊起對Hogan的第一印象，詹懷雲表示：「自在、質感、輕盈又舒服。」尤其是腳上這雙春夏新款，他笑說真的很加分。復古流行結合田徑外觀，本來就很對他胃口，再加上5公分內增高設計，讓身高 184 公分的他直接逼近 190，「我覺得鞋底高的好處，就是大家都會喜歡自己再高一點。」語氣輕鬆，卻完全說中現代人選鞋的真實心聲。

（圖／品牌提供）





私下其實不是「鞋控」的他也坦言，鞋櫃裡大約有八、九雙鞋，選鞋第一順位永遠是舒適度。「如果真的喜歡，我就會直接買下來。」但對於需要排隊搶限量鞋款這件事，他則笑說會覺得太累。談到個人偏好，他毫不猶豫點名白色鞋款，乾淨、好搭又不退流行，也是他日常最常穿的選擇。至於過年送禮推薦，他除了力推腳上這雙 Hogan Athletic，也特別提到Hogan「餅乾鞋」，顏色與款式選擇多，送禮不踩雷。

（圖／品牌提供）





Hogan2026春夏系列新品推薦

本季以「城市夏日（Summer in the City）」為靈感，描繪米蘭年輕世代在盛夏街頭流動的節奏感。從宛如冰淇淋般的柔和粉彩色調，到傍晚金色時光的暖陽氛圍，系列整體像是一段可以自由穿梭城市的感官旅程，輕盈卻不失層次。

（圖／品牌提供）





男女同款的焦點鞋款 The Hogan Athletic

The Hogan Athletic設計源自品牌經典 archive，以復古田徑鞋的流線輪廓為基礎，搭配極致輕盈、柔軟的鞋面材質，以及帶有跑道紋理的鞋底結構，再加上 5 公分內增高設計，在舒適度與比例感之間取得漂亮平衡。鞋側全新 H Logo 延展至鞋跟的細節，更巧妙拉長視覺線條，怎麼搭都顯俐落。

The Hogan Athletic男士、女士休閒鞋／18,600元（圖／品牌提供）





Hogan H691 系列

另一款值得關注的 H691 系列，則把 90 年代滑板文化的街頭基因帶進城市日常。光滑皮革鞋面勾勒出乾淨輪廓，搭配低調卻存在感十足的 H 標誌，再加上品牌專屬記憶鞋墊，讓這雙鞋在舒適與造型之間，找到意外優雅的平衡。簡單、不張揚，卻總會讓人忍不住多看一眼。

H691岩石褐磨面皮革男士休閒鞋／18,300元，H691沙丘米拼接霧灰藍logo皮革男士休閒鞋／20,000元（圖／品牌提供）





