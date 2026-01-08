184萬人領紅包！台積電配息今入帳 張忠謀估再賺6.25億股利

台積電今（8）天發放2025年第2季現金股息，每股配發5元，總計發放1296.66億元，約有184萬名股東可領取，其中創辦人張忠謀若退休後，沒有處分手中持有的12.5萬張股票，估計可領6.25億元股利。

另外，台積電已公告，將於4月9日再發放每股6元現金股利，顯示今年整體配息水準比去年還要高；台積電也將在15日下午2點舉行2025年第四季法人說明會，有專家指出，資本支出、AI市場需求、2奈米晶片量產以及美日廠進度等都將是此次法說會重點。

