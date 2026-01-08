184萬股東被錢砸醒！台積電今發配息5元 6.25億入張忠謀口袋

財經中心／王文承報導

被譽為「護國神山」的台積電（2330）今（8）日發放去年第二季盈餘，每股配發現金股利5元，總計約184.83萬名股東「被錢砸醒」，合計發出1296.66億元股息。台積電創辦人張忠謀自2018年6月退休後，始終未處分手中持有的12.5萬張股票，僅此一筆股利便可入袋高達6.25億元，令人稱羨。這也是台積電2026年首次發放股利，另已公告將於4月9日再發放每股6元現金股利，顯示今年整體配息水準將高於去年。

台積電今日發錢 184萬股東被錢砸醒



不過，實際領取最多股息的並非張忠謀，而是國家發展基金管理會。國發會目前持有台積電165.37萬張股票，此次可入帳約82.68億元股息。前董事長劉德音於2024年6月退休前持有1.29萬張，若未出售持股，估計可領得約6455萬元；現任董事長魏哲家持股7217張，預估可領約3608萬元。

台積電第三季配息同樣為每股6元，除息交易日訂於2026年3月17日，預計4月9日發放。股價方面，台積電在連日創下歷史新高後，昨日出現回檔修正，下跌30元、跌幅1.76%，終場收在1675元。

營運表現方面，根據財報資料，台積電2025年11月合併營收為新台幣3436億1400萬元，創下史上第三高紀錄，雖較10月減少6.5%，但年增24.5%，為歷年同期最佳表現。累計2025年1至11月合併營收達3兆4740億5100萬元，年增32.8%，同樣刷新歷史新高。

