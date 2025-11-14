185萬娶妻竟換來人間蒸發？男子用婚友社找對象「認識隔日就登記結婚」 新婚一個月變單身

劉先生與母親接受媒體訪問，詳述閃婚經過與婚後困境。（圖／翻攝自1818黃金眼，下同）

大陸浙江金華東陽的劉先生近日向媒體控訴，他透過婚友平台赴貴州認識對象並迅速結婚，沒想到婚後僅一個月，妻子就返回老家並失去聯繫，他懷疑自己可能遭遇婚姻詐騙，引發社會熱議。

劉先生赴婚介公司與現場負責人對質，追問妻子失聯責任歸屬。

根據《極目新聞》報導，今年5月，在東陽市「囍橙婚戀」的安排下，劉先生與母親搭機前往貴州參加聯誼活動，並在見面隔天與張姓女子登記結婚。他指出，此次從認識到結婚、加上婚後生活等共花費超過42萬1550元人民幣（約185萬4820元新台幣），包含介紹費、聘金、交通住宿與日常生活支出。

劉先生提供的《訂金協議》顯示，他在3月支付2萬元人民幣（約8萬8000元新台幣）作為訂金，涵蓋機票、住宿與資料製作等項目。根據他與婚友公司簽訂的《婚戀保障服務合同》，聘金總額為10萬8000元人民幣（約47萬5200元新台幣），並約定由男方分期支付給女方。

然而7月，張女士以返回老家考駕照為由離開後，便未再回家。劉先生與其母多次聯繫未果，懷疑女方早有計畫。他強調，雙方並無爭執或衝突，妻子離家前氣氛和諧，狀況令人難以理解。

婚友公司表示，張女士是經雙方同意才返回家鄉，並指此事件可能涉及更深層因素。張女士則表示，婚後生活與預期不符，丈夫曾隱瞞辭職事實，加上與婆婆同住造成壓力，讓她逐漸失去安全感。

張女士透過電話回應爭議，稱婚後缺乏安全感且丈夫未配合治療。

雙方也互揭對方健康狀況。根據一份《情況告知確認及補充協議》，雙方於5月8日會面後即簽署同意書，確認各自病情並同意在治療期間內分批支付聘金。協議內容提到女方需接受為期三個月的治療，聘金的其中8萬8000元人民幣（約38萬7200元新台幣）由婚友公司代為保管。

劉先生提供與張女士的結婚證及通訊紀錄，質疑對方刻意失聯疑涉騙婚。





劉先生的母親懷疑，張女士可能藉治療為名拖延時間，目的是取回餘額聘金。此外，劉先生透過友人側面打探，也發現張女士可能另有交往對象，對其誠信提出質疑。對此，張女士在接受媒體電話訪問時表示，雙方一開始已有病情共識，但劉家未履行支付其醫療費的承諾。她也指出，劉家急於催促生子，卻忽略她的健康狀況與心理壓力。

此外，張女士主張婚後丈夫未穩定工作，經濟來源依賴婆婆。她曾表達想重返職場，卻遭對方反對，雙方也因生活作息與家庭責任分配產生歧見。劉先生則反駁稱，張女士未主動工作或協助家務，日夜顛倒，對家庭缺乏投入。他坦言這段婚姻大多是母親推動，自己則是希望儘早成家。

雙方在婚前簽署《情況告知確認及補充協議》，約定彩禮支付時程與健康狀況揭露。

目前雙方已無直接聯繫，僅透過婚友公司溝通。婚友公司指出，剩餘聘金尚未交付，仍保管於公司，並強調婚姻自由、所有安排應基於雙方自願。劉先生已提出希望婚友公司退回服務費與先前代墊的女方支出，如最終無法繼續婚姻，則將考慮透過法律途徑解決並追回聘金。

