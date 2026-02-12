「186公斤巨獸」受困下水道！大動員救出 真實身份竟是「美人魚」？

一頭重達186公斤的海牛，受困在雨水排水系統中。（翻攝Brevard County Fire Rescue）

美國佛州的墨爾本海灘（Melbourne Beach），近日發生一起野生動物受困事件。一頭重達410磅（約186公斤）的海牛，疑似因尋找較溫暖水域避寒，卻不慎卡在雨水排水系統中。所幸最後被成功救出，目前進行治療與復原。

海牛為避寒誤入迷航？ 多方動員助脫困？

根據《紐約郵報》報導，救援行動發生在10日，當時墨爾本海灘市政府人員正在進行排水系統工程勘查，一名測量人員在地下排水箱中，發現雌性海牛的蹤影，隨即通報相關單位。墨爾本海灘副市長克羅寧（Terry Cronin）表示，市府團隊原本只是例行巡查，沒想到竟發現這頭大型海洋哺乳動物受困其中。

搜救人員合力才將這頭雌性海牛救出。（翻攝Brevard County Fire Rescue）

救援團隊出動吊車，成功將海牛救出。（翻攝Brevard County Fire Rescue）

隨後，多支消防救援單位、佛州魚類與野生動物保育委員會、佛羅里達大學專家，以及拖吊公司都趕往現場協助。在多方合作之下，最後成功將海牛安全移出排水管。

海牛目前狀況如何？ 保育工作已見成效？

目前這頭海牛已被送往奧蘭多海洋世界接受專業照護。園方表示，海牛目前能自行呼吸、獨立活動，也對食物展現興趣，整體狀況穩定。醫療團隊正調整水位，以確保牠的浮力和舒適度，將持續觀察牠的健康狀況，目標是在牠康復後野放回自然棲地。

海牛就是傳說中「美人魚」的原型。（翻攝Wikipedia）

事實上，海牛就是傳說中「美人魚」的原型，在美國屬受保護物種。近年海牛歷經嚴峻考驗，2021年佛州曾出現大規模海牛餓死事件，全年死亡數超過1,100頭，主因是海草減少，導致食物短缺。但根據州政府統計，近兩年死亡數已明顯下降，2023年紀錄為555頭，2024年為565頭，顯示保育工作見效。

