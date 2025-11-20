186處場所全數「合格」遭疑灌水 議員揭市場消防缺失

台北市消防局長莫懷祖強調，會調查追蹤。市場處則回應，會行政調查、依法處置。（徐佑昇攝）

北市186處大型營業場所，據消防局報告消防安檢皆為「合格」，豈料市議員洪婉臻、柳采葳指出，多座市場的滅火器逾期2年未複檢、鋼瓶鏽蝕、標示不全、火警發信器故障卻貼「檢修合格」、逃生動線堆放雜物等，令人質疑安檢刻意造假，此外環南市場上月地下停車場發生火災，有人「誤判為誤報」反而手動關閉消防設備，導致延誤救災，市府市場處卻多次否認。台北市消防局長莫懷祖強調，會調查追蹤。市場處則回應，會行政調查、依法處置。

廣告 廣告

根據北市消防局統計，過去5年北市共發生6240起火災，火災受傷人數更自民國110年的23人，到113年已達59人，呈逐年上升趨勢，顯示消防風險正持續惡化，柳采葳今在議會警政衛生質詢時表示，北市186處大型營業場所，據消防局報告消防安檢皆為「合格」，實勘多座市場卻發現許多問題。

其中，木新市場有4支滅火器均過期且超過2個月沒有檢修、中崙市場也以滅火器當門擋，擋住逃生動線，另外西寧市場火警發信器明顯損壞，竟還貼著檢修合格字樣，與官方查核結果及書面紀錄嚴重落差，令人質疑消防安檢流於形式，甚至刻意造假。

議員洪婉臻也指，環南市場消防設備多次發生異常，無火災發生卻啟動泡沫噴灑設備，且上月地下停車場發生火災，燒毀最嚴重的冰櫃體區域，原就有多個消防泡沫噴頭，「但火警發生時，消防設備無反應」透過消防受信紀錄，確認當晚消防泵補異常、泡沫泵補未動。

洪婉臻指出，消防局10日稽查內容中也明確寫道排煙設備故障，環南市場遭列為消防不合格場所，當天1樓消防泡沫幫浦又被關閉，市場處19日新聞稿還避重就輕，仍堅稱「消防系統正常」，她批評市場處在火災後仍學不到教訓，同時市場處、消防局也不敢對外公布，北市超過千攤規模的環南市場，消防不合格。

此外，洪婉臻表示，有周刊引述攤商指控火災發生時，物管人員「誤判為誤報」，反而手動關閉消防設備，導致延誤救災、讓冰櫃周遭嚴重燒毀，她揭露消防局稽查紀錄與指導單寫道，「要求市場非消防專業人員，請勿任意關閉消防設備開關」，證實當天有人關閉消防設備。

洪婉臻批，此案充滿人為因素，但市場處卻選擇隱瞞局處官官相護，完全不把攤商跟消費者的安全看在眼裡，要求針對違反火災應變流程與知情不報刻意隱匿的人員，應追究有無法律責任與行政疏失，除了行政調查外，此案也應主動移送檢調釐清相關責任，而且市府應追究環南市場消防設備屢次出包的責任，包括相關廠商、物管、設備商或設計單位。

柳采葳則要求，消防局應全面檢討巡檢制度，建立「實地查核、追蹤改善、違規罰則」機制，避免書面合格與現場落差。市場處應立即盤點並汰換不合格設備，含鏽蝕鋼瓶、逾期滅火器及堵塞逃生動線，並確實落實自主巡查。

莫懷祖證實，火災當時設備確實不符合規定，設備未正常啟動，但是無法查證，所以給予行政建議指導，也強調會調查追蹤。市場處則回應，會行政調查、依法處置。

更多中時新聞網報導

邰智源搭檔羅時豐《兩鍋論》料理對決

北車商場重招標 逾10廠商競爭

《動物方城市2》配音陣容超豪華