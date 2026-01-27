188家保稅區業者受惠！關務署、園管局攜手成立單一窗口

財政部關務署宣布完成跨機關整合，科技產業園區廠商申請保稅品出區展示一次完成 。李政龍攝



財政部關務署副署長趙台安今（27）日表示，過去保稅區保稅品申請免稅運往課稅區展示，要先向園管局申請，再向海關申請，才再分別收到2份核准函；經與經濟部產業園區管理局協力合作整合後台資料，已在去年12月11日順利整合雙方系統，業者申請1次，就能收到2份核准函，達到政府單一窗口、簡政便民目的。

官員說明，目前我國保稅區分別在台中潭子園區、高雄楠梓園區，園區廠商約188家「百工百業」皆可受惠。舉例來說，保稅區業者若要運送工具機、自行車等保稅貨品赴各地科學園區展示，過去要先向園管局申請、再向海關申請，現在只要一次申請，就能全程服務。

過去區內事業申請保稅品運往課稅區展示時，區內事業須於「科技產業園區e路通平臺」向管理局申辦核准後，再於海關「保稅智慧服務平臺」線上填具出區展示申請書，並經轄管海關核准後始得出區。

為簡化業者須分別向不同行政機關申請的作業，已完成經濟部「科技產業園區e路通平臺」與海關「保稅智慧服務平臺」資料介接，區內事業僅須於「科技產業園區e路通平臺」填報1份申請資料，經管理局核准後，海關即可於「保稅智慧服務平臺」審核該申請案件，簡政便民並提升效率。

