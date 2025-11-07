188餐飲店家獲頒衛生低碳認證

台南市衛生局在南台科大舉辦食品安全衛生管理體系成果發表，並公開授證一八八家餐飲衛生優良店家及低碳餐廳。（衛生局提供）

記者汪惠松∕永康報導

南市衛生局七日在南台科大舉辦一一四年度「食品安全衛生管理體系成果發表暨餐飲衛生優良店及低碳餐廳認證授證活動」，公開授證一八八家優良店家及低碳餐廳。衛生局長李翠鳳表示，獲認證的業者正是台南邁向「健康、永續、美食之都」的重要夥伴。

此次活動由衛生局主辦、南台科大協辦，共有一三三家餐飲業者榮獲「餐飲衛生優良店」獎牌，其中包含優級店家一二三家、良級店家十家，顯示南市餐飲衛生水準不斷提升，業者自主管理成效卓著。

此外，今年亦新增五十五家業者通過「低碳飲食行動餐廳」認證，並有五十二家同時獲得「低碳飲食暨高齡友善行動餐廳」雙認證，落實使用在地當季食材、多蔬果、少紅肉、簡單烹調、減少廚餘及少加工等六大低碳飲食原則，為市民提供健康且環境友善的餐飲選擇。

李翠鳳表示，公開授證優良店家及低碳餐廳，展現市府對餐飲業者積極落實食安自主管理與低碳飲食行動的高度重視。餐飲業者能在日常營運中落實食品安全與衛生管理，不僅是市府推動食品安全政策的核心，也是守護市民健康的重要基石。

南台生物與食品科技系教授黃大維進行「食品安全衛生管理體系」成果簡報，李翠鳳亦頒發感謝狀，感謝評核委員的專業付出，肯定他們在台南市食品安全把關方面的貢獻。

餐飲衛生分級評核制度與低碳餐飲政策相輔相成，不僅提升了餐飲品質，也推動了城市永續發展。市府將持續鼓勵業者積極參與，打造「食在安心、吃得健康」的台南美食城市。