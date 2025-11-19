18K金馬桶真的能沖水！紐約蘇富比拍賣被買走 驚人價格曝

義大利概念藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）使用18K金打造的黃金馬桶，近日在蘇富比拍賣會上被買走，以1210萬美元（約新台幣3.77億元）價錢成交。（圖／達志／美聯社）

由義大利概念藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）使用18K金打造的一座黃金馬桶，重達101公斤，在紐約蘇富比拍賣會之前已先展出，可以沖水且管線俱全，以及話題不斷。這個黃金馬桶近日在拍賣會上被買走，以1210萬美元（約新台幣3.77億元）成交。

根據外媒《紐約郵報》報導，來自義大利的知名藝術家卡特蘭以香蕉用膠帶貼在牆上的作品，在國際間走紅。而卡特蘭在2016年製作兩座黃金馬桶，這件在拍賣會上被買走的名為「美國」（America），在紐約蘇富比拍賣會上以起標價約1000萬美元（約新台幣3.15億元），最後被一名匿名收藏家以1210萬美元（約新台幣3.77億元）買走。

報導中指出，黃金馬桶在拍賣會前已先展出，它的功能與一般馬桶無異，可以沖水使用，雖然黃金馬桶供公眾觀賞，但禁止實際使用。而卡特蘭也有說明這件作品旨在諷刺美國社會的極端財富現象，「無論你吃200美元的午餐或2美元的熱狗，結果都一樣，廁所裡是一樣的。」

卡特蘭也指出，將「無價之物」置於「最卑微、最必要的地方」，展示藝術高尚形式與日常功能的微妙關聯。蘇富比則將其形容為「對藝術創作與商品價值碰撞的尖銳評論」。

至於卡特蘭製作的另一座黃金馬桶，曾短暫於紐約古根漢美術館展出，並曾在川普總統要求下，暫時借給白宮展示。不過之後黃金馬桶到英國展出時，在布倫海姆宮遭竊，至今下落不明，警方推測可能已被熔解。

卡特蘭過往作品最知名的，就是風靡全球的「喜劇演員」（Comedian），就是把香蕉以膠帶貼於牆上，也曾拍出600萬美元（約新台幣1.89億元）天價。

