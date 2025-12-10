19分是全班最低的...母笑著讚「1句話」男童傻了

男童憂心告訴媽媽考試僅19分。圖／翻攝自微博

中國湖北一名男童放學時，當媽媽問及考試成績如何，男童支支吾吾地說「19分」，並露出害怕擔心模樣，未料媽媽接著回應「這麼高」，原以為可能是聽錯了，男童趕緊向媽媽解釋「是全班最低的」，竟還被媽媽鼓勵「你真棒」；影片曝光，引起網友質疑。

8日一名婦人在社群分享一段影片，見男孩放學，隨即詢問考試成績，男童不好意思地說考了19分，沒想到媽媽竟表示「這麼高」；影片曝光，網友震驚道「好溫柔的媽媽啊」、「孩子還在吃烤腸呢，別在任何人吃東西的時候破壞別人情緒！」讚嘆道「小朋友一看就樂觀自信，感覺很聰明大氣」。

不過一派網友認為，男童考了19分，同時為全班最低分，媽媽竟還誇獎孩子「你真棒」，質疑「棒在哪裡？要跟孩子說清楚，否則他以為19分很棒」，痛批「你可以說沒事，慢慢來。但你不能說你真棒！」強調「起碼要將是非觀告訴孩子，否則會價值觀混亂的」。

見該對話影片在社群發酵，該名婦人也向網友坦承，孩子年紀尚小，相較於一時的分數高低，「更擔心孩子會因考得不好而心生自卑，從此不敢坦誠地說出心裡話」，婦人表示，19分雖然並不算高，「但也是孩子努力付出的成果」，認為保護好孩子的自信心，遠比一味地指責批評重要許多。

然而根據深港在線報導，《2025年家庭教育需求及趨勢發展白皮書》數據顯示，家長對孩子「心理健康發展」的關注度高達60.37%，點出該名婦人關注孩子的心理狀態遠遠超過成績面向，而本次婦人並未否定孩子，反而向男童建立自信心，無疑打破了「考不好就必然會被嫌棄」的既定思維。

不過教育心理學家也強調，這項「考試19分」會引起話題，是因為大眾對「誇獎的指向」有不同理解，然而討論的核心並不是探討「該不該誇」，而是「如何誇」，認為真正的教育智慧是既能鼓勵孩子表現，也能在孩子不理想時一同正視不足之處，並努力改進。



