19名消防新兵報到！新北消第六大隊師徒制傳承 強化基層戰力

消防學員報到後即進行訓練，並於6日完成課程。新北市消防局第六大隊提供

​記者黃秋儒／新北報導

新北市政府消防局第六救災救護大隊近日喜迎115年度新進消防人力！113年消防特考班學員在順利通過消防署專業訓練後，共計19名新成員正式分發至汐止、社后、橫科、金山、瑞芳及貢寮等分隊，為北海岸及東北角地區的基層救災救護工作注入強心針。

​為了讓這批「消防新兵」能迅速接軌實戰，第六大隊特別規劃為期3週的密集訓練，內容涵蓋水帶佈線、消防車操作、雙節梯救援、高品質CPR及山域搜救等關鍵技能。此外，針對火場高壓環境，也加強SCBA（空氣呼吸器）故障排除與熱顯像儀運用，確保同仁在面對多變災害時，具備精準的判斷力。全體學員已於今（6）日順利完成集訓。

廣告 廣告

​值得關注的是，大隊部特別舉辦「師徒制授帽儀式」，由資深前輩親自為學員戴上消防帽，象徵專業精神與救災責任的代代傳承。大隊長羅億田在座談中強調：「做得對比做得快更重要。」他提醒新進同仁，消防工作充滿未知風險，自身安全永遠是第一順位，必須在安全的基礎下，依循指揮體系執行任務，方能有效發揮戰力。

​羅大隊長表示，透過導師制度的即時指導，能幫助經驗尚淺的新人穩定心態，在救災前線建立正確的安全觀念與職涯態度，期許這19位新血能成為守護市民生命財產安全的堅實後盾。