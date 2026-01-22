19國創始簽署 和平理事會成立

教宗良十四世（圖）獲邀加入美國總統川普的「和平理事會」。教廷正在研議如何因應。（路透）

本報綜合外電報導

美國總統川普二十二日在瑞士達沃斯舉行簽署儀式，正式成立他推動的「和平理事會」。包括阿根廷和匈牙利等川普盟友在內，來自十九國的領袖和高階官員與川普同台，在和平理事會創始憲章上進行簽署。該理事會入會費高達十億美元，邀請名單也引發議論。

川普政府聯繫全球多名政要，邀請他們加入所謂的「和平理事會」暨相關組織，負責戰後加薩治理與重建事務。川普表示，俄羅斯總統普丁已接受邀請，同意加入他推動的加薩「和平理事會」。但克里姆林宮迄今仍表示，俄方還在評估此事。

沙烏地阿拉伯與八個以穆斯林為主的國家，包括卡達、土耳其、埃及、約旦、印尼、巴基斯坦與阿拉伯聯合大公國的外交部長已「共同決定」，將加入這個由川普擔任主席的機構，並表示他們支持川普為解決加薩衝突所做的「和平努力」。科威特外交部隨後在社群平台Ｘ上發文已接受邀請。

法國已表明不會加入和平理事會，但以色列總理尼坦雅胡的辦公室表示，尼坦雅胡已接受邀請。不過，他反對讓土耳其外交部長費丹和卡達外交官阿爾．塔瓦迪加入在和平理事會下運作的「加薩執行委員會」。

川普與北約秘書長呂特會晤後也表示：「他收到邀請，也已經接受。」

波蘭總統府則證實，川普已正式邀請總統納夫羅茨基加入和平委員會，尋求俄烏戰爭等重大衝突的解決方案。越南共產黨總書記蘇林在接到邀請後幾乎旋即答應，將成為創始會員，也是首個東南亞參與的國家。

教廷國務院長帕洛林則表示，教宗良十四世已獲邀加入和平理事會，「我們正在研議如何因應，我們正在研究中。我認為這是需要花點時間考量的問題，才能給出回應」。