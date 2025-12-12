即時中心／林韋慈報導

國內某國中11月底發生某女老師墜樓憾事，相隔19天又有同校學生墜樓不治，雖兩起為獨立事件，然而還是讓校園人心惶惶。校方原本先辦了送煞儀式，但沒想到隔了8天又發生墜樓案，傳出校方將於12月13日再度舉辦送煞儀式。







11月20日，原已調任行政職的資深郭姓女老師在學校墜樓，據傳她生前曾疑遭職場霸凌，送醫後傷重不治。由於事件發生在上課時間，校方隨即展開心理輔導並向師生發出通知，希望能穩定大家的情緒。同時，校方於11月30日進行了送煞儀式。

然而，儀式結束僅8天，12月8日再次發生悲劇。一名學生在第6節課期間告訴老師他要前往廁所，不久後校內傳出一聲巨響，學生從高處墜落，送醫不治。雖然校方緊急澄清表示「兩件事並無關聯」，但仍讓外界質疑，校園內是否隱藏著那股「看不見的高壓鍋」，而有些求救訊號未被重視。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：快新聞／19天內兩起墜樓！校方再辦「送煞」鎮亡魂 網：求救訊號未被聽見？

