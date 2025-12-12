19天內師生接連墜樓亡！竹縣國中「再辦送煞」鎮亡魂 路線、時間曝

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣某國中接連發生師生墜樓憾事，校方半個月內已舉辦2場送煞儀式。（圖／翻攝自臉書）

新竹縣某國中11月底發生老師墜樓憾事，相隔19天又有學生墜樓不治，雖調查兩起為獨立案件，尤其是校方原本先辦了送煞儀式，但沒想到隔了8天又發生墜樓案，但仍造成校內師生人心惶惶，為了讓學生安心，校方再將於13日舉辦送煞儀式。

上個月20日，已經調為行政職的郭姓女老師在學校墜樓，送醫後傷重不治，由於正值上課時間，也引起校園恐慌，校方在第一時間進行輔導，以及發送通知單告知後續作為，希望能讓師生安心，甚至在30日尋求宗教，在校園內舉辦送煞儀式，從學校出發後上東西向快速道路，前往芎林。

12月13日送煞路線和11月30日的相同。（圖／翻攝自臉書）

但儀式才辦完8天，這個月8日又發生一名國三男學生在第6節課時，上課期間向老師表示要前往廁所，不久後校內突然傳出巨大聲響，男學生高處墜落，送醫不治。

近日，地方社團再次PO出送煞公告，路徑和前一次相同，時間定在12月13日晚間8時30分進行法會，結束後約10時許送煞，提醒當地人注意，強調「不想造成恐慌，但是讓小朋友知道送走了，會比較心安點。」

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

