19年不間斷 胡珊珊等送暖雲林家扶親子

▲冷空氣＆低溫讓人哆嗦不停，胡珊珊等急援三百零七床棉被送雲林家扶。（記者劉春生攝）

強勁又低溫冷空氣風吹得讓人總感覺衣服不夠暖和，雲林家扶早上獲贈三百零七床棉被，通知家長們來領取時，大家不禁挑選喜愛顏色與圖案，還紛紛一時興起裹上身，成了今年冷氣團來襲最溫暖又溫馨冬天景致。

雲林家扶感謝胡珊珊等愛心連續十九年，匯集眾友人愛心不間斷，從九五年的六十六件、九六年七十二件棉被…….，逐年增加至今年三百零七床，至今已累計一千八百多床送抵雲林家扶，在寒冬見溫暖，讓家扶服務家庭蓋上最溫馨暖被舒服入睡。

大貨車卸下三百零七床棉被，胡珊珊說：知道雲林家扶服務近千戶家庭，不僅是要讓家扶的親子們有暖被蓋，而且也要讓有些家庭可以汰舊換新，況且這週從氣象預報是低溫特報，尤其沿海鄉鎮寒風刺骨更冷到骨子裡，也相信此一時阿公阿媽更要暖烘烘的被子。

胡珊珊女士特別感謝眾友人們，十九年來暖被捐贈雲林家扶，從幾十床到現在匯集三百零七床冬被，特別感謝張家小館老闆夫婦更在寒冬中立挺，讓此一深具意義的溫馨送愛送暖活動持續，且可年年增加讓家扶親子們大人小孩身心都暖呼呼。

雲林家扶主任廖志文表示：入冬以來這波冷氣團讓人冷支支，感謝胡珊珊等的努力之持家扶，讓愛不間斷讓溫馨持續不斷，才得以通知附近的家長來領取暖被，社工們也動員將棉被即時送達服務家庭手中，幫助大家度過嚴寒冬天。