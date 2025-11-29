19年主持時段被新聞節目撤換！陳揮文證實「被告知」做到月底...外傳突發人事與批鄭麗文有關

飛碟電台主持人、媒體人陳揮文於昨（28）日晚間的《飛碟晚餐》直播節目，無預警宣布將告別主持長達19年的招牌時段，震驚媒體圈；然而有傳言指出，陳揮文晚間時段被撤換與其近期批評國民黨主席鄭麗文有關。對於此事，陳揮文證實是被告知將結束主持，也謝謝電台給他這麼長的時間經營節目，未來將轉戰其他平台持續發聲，與聽眾在不同平台上相見。

在節目開頭Call in時段，陳揮文即透露，自己就做到今天晚上，「現在收聽的是飛碟晚餐陳揮文時間的最後一集。」他說，自下個禮拜開始，飛碟電台晚上6時的時段會有新節目與新主持人，並笑稱一直以來常打電話進節目的聽眾「下個月不用再打了」。

不少忠實聽眾因事出過於突然，於節目結束後即在網路上發起「拒聽運動」，表達對電台人事安排的不滿。據報導，陳揮文接受《三立新聞網》電訪，證實是被電台告知將結束主持。他說，電台負責人幾天前向他表明，因該時段將改為「新聞帶狀節目」，所以請他就做到這個月底。



陳揮文近期言論多批評國民黨內部，對新任國民黨主席鄭麗文的種種發言抱有不少質疑和不滿；如今卻傳出離開主持19年的電台節目，理由為時段改播新聞帶狀節目，不免令業內與政界人士對「實際原因」產生聯想。



陳揮文也表示，未來將轉戰自己的YouTube頻道持續發聲，仍會繼續接政論節目的通告，與聽眾在不同平台上相見。

(圖片來源：三立新聞網)

