19年前南迴搞軌案毒殺弟媳詐保7100萬 李泰安刑滿出獄逾半年

莒光號示意圖。翻攝自國營臺灣鐵路股份有限公司臉書



19年前震撼台灣的南迴搞軌案，主嫌之一李泰安為了詐領7100萬元保險金，和弟弟李雙全共謀毒殺弟媳陳氏紅琛，破壞鐵軌讓列車翻覆，想要以意外掩蓋犯行，李泰安被判刑13年，今年5月初期滿，已出獄返家。

台鐵南迴線2004至2005年間，多次遭人為破壞軌道，列車翻覆事件頻傳。2006年3月17日，載有242名乘客的96次莒光號，從台東開往高雄途中，於屏東枋山—內獅路段彎道時翻車，多節車廂滑落山坡，陳氏紅琛送醫不治，2名台鐵員工受傷，引發檢警高度重視。

專案小組發現，陳氏紅琛為李泰安的弟媳，與李雙全婚後感情不睦，2005年起就策劃殺害陳氏紅琛，欲詐領保險金，不但購買毒蛇粉、勘查鐵道，還找黃姓同事破壞鐵軌，但黃男因害怕臨陣退縮，李雙全又拉攏哥哥李泰安共同犯案。

兩人假裝要送陳氏紅琛到高雄搭飛機回越南，安排她搭乘96次列車，並讓她服下安眠藥，李泰安負責破壞軌道，列車出軌翻覆後，兄弟倆將陳氏紅琛搬運到翻覆車廂附近，佯裝等待救護的傷者。

隔天，陳氏紅琛逐漸甦醒，李雙全竟潛入加護病房，將混有藥劑與酒精的液體加入點滴中，導致陳氏紅琛中毒休克身亡。

李雙全在案發後疑似畏罪在台東輕生，李泰安2006年遭起訴，一度被判無期徒刑，歷經10年訴訟、4度更審，2016年以共同殺人罪判刑13年、褫奪公權6年定讞。

據《ETtoday新聞雲》報導，李泰安因表現良好，2020年被從台東監獄調到管理較為寬鬆的武陵外役監，且多次獲准返家探親，還聲請過許多次假釋，不過並未通過審查，今年5月才因縮短刑期800多天出獄。

