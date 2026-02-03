19年前夜襲慢跑女「外套蒙頭、解衣摸胸」 如今DNA比對揪出惡狼！仍須入獄

高雄一名男子19年前夜間襲擊慢跑女子猥褻，案件因DNA比對技術進步得以偵破，二審法院改判9月徒刑並裁定不予緩刑。（示意圖，非當事人/pexels）

高雄一宗塵封近19年的性侵害案件，因DNA科技進步意外曝光。鄭姓男子當年深夜對獨自慢跑的女子下手，案件長年未破，直到他近年另涉性騷擾案件，經警方採集DNA比對後才確認身分。高雄高分院近日作出二審判決，雖依法減刑，仍認定行為惡性重大，明確裁定不予緩刑，全案仍可上訴。

19年前高雄慢跑女子遭猥褻 案發經過為何至今難忘？

判決指出，案件發生於2006年8月24日晚間10時許，地點位於北高雄一處巷道。鄭姓男子見一名女子獨自慢跑，趁四下無人，從背後以外套套住對方頭部，導致被害人因呼吸受阻而短暫昏迷。

廣告 廣告

在女子失去意識後，鄭男解開其衣物鈕扣，並對其胸部進行猥褻。過程中，附近住戶察覺異狀外出查看並報警，女子才得以及時脫身，未再遭進一步侵害。

為何相隔19年才查出嫌犯身分？

警方當年曾在被害人胸罩上採集到DNA跡證，但受限於當時資料庫與比對技術，始終無法鎖定嫌犯。直到多年後，鄭男因另起性騷擾案件依法被採集唾液檢體，送交刑事警察局進行比對，才與舊案DNA成功吻合。

警方隨即將鄭男逮捕歸案，並依涉嫌強制猥褻罪移送橋頭地檢署偵辦。地方法院一審判處有期徒刑1年6月。

高雄高分院為何仍不准緩刑？

鄭男上訴主張，案件距今已近19年，期間未再犯重罪，並於偵審中坦承犯行，表達悔意與賠償意願，也願接受心理諮商，請求法院依刑法第59條減刑並宣告緩刑。

不過，高雄高分院認為，鄭男選擇夜間對獨行女子下手，以外套蒙頭造成昏迷後實施猥褻，行為手段具高度危險性，對被害人造成嚴重心理創傷，難認情節輕微。

法院：犯行惡性不輕

高分院指出，本案法定最低刑度為6月，且已可適用罪犯減刑條例，並無「情輕法重」情形，因此撤銷原審量刑部分，改判有期徒刑9月，但明確裁定不予緩刑。

此外，法院也說明，被害人已明確表示不願與被告調解，加上本案是因鄭男涉及另起性騷擾案件才曝光，難以僅因時間久遠，即認定有暫不執行刑罰的必要。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

「離奇掛屍鐵窗」33歲男新婚僅2月成冤魂！被偽裝成輕生 凶手竟是相戀9年妻全家

女網紅PO片控「公車上遭他性騷亂摸」點閱破200萬 2天後男子家中身亡！女遭警通緝

「挑戰摸日本空姐手手」噁男部落客PO影片被轟爆 三修文案惹怒網：還蹭自己的炎上...