19年國民車將完售退場？60萬國產車恐走入歷史
在台灣販售長達19年的三菱Colt Plus，近日傳出將於今年內停產、進入完售階段。儘管中華三菱尚未對外證實此消息，但從產量數據、車系定位到法規壓力，這款長年鎖定50至60萬元級距的國產掀背車，未來動向仍引發市場關注。若消息屬實，台灣60萬元內的國產乘用車恐將正式退場。
產量暴跌8成現警訊
根據台灣車輛工業同業公會統計，Colt Plus在2025年全年生產2,176輛，全年銷售2,008輛。至去年11月仍生產377輛，12月卻驟降至90輛。加上經銷端傳出已接近完售階段，外界解讀為停產前兆。
市場也指出，Colt Plus多年未大改款，現行25年式仍維持「享樂型」與「輕鬆型」兩款車型，售價分別為54.6萬元與58.6萬元。面對未來更嚴格的安全與排放新制，若要全面升級車體結構與主被動安全配備，成本勢必增加，對入門價位車款而言壓力不小。
XForce訂單破2千張 產線恐轉向休旅
此外，中華三菱於2026台北車展發表全新國產休旅XForce，新車上市滿月後累積訂單突破2,000張，但今年1月掛牌數為634輛，仍有大量訂單待消化。外界推測，若產能有限，將生產線優先轉向熱銷休旅車，有助縮短交車期，也讓Colt Plus停產的可能性升高。
Colt Plus自2007年3月上市以來，歷經多次改款，2017年導入Dynamic Shield家族設計後持續銷售至今。即便日本原廠早已停產，台灣版本仍由中華汽車持續自行開發、生產，成為市場上少數仍在販售的傳統掀背小車。
60萬以下國產車恐消失
Colt Plus目前是市場上少數60萬元內可入手的國產乘用車。本月（2月）購車還能享有50萬元分期0利率方案，並免費升級BSW盲點偵測與RCTA後方橫向來車警示功能。其中原價58.6萬元的輕鬆型，搭配舊換新補助後僅需49.9萬元即可入手。
若Colt Plus確定完售停產，市場上將難再見60萬元以下的國產乘用車。以TOYOTA Vios為例，車系調整後最入門車型售價已調整為60.9萬元起跳。若想壓在60萬元內購車，還剩進口小車Kia Picanto可選，其1.2 Trendy車型開價59.9萬元，搭配舊換新後同樣約49.9萬元。
不敵關稅！賓士銷量雪崩 福斯、Mazda旗艦店收
獨家／烏龍！前後配還調胎 前輪卡卡 汽百扯煞車壞
攸關美製汽車、農產品開放 經濟部：台美ART進入最後階段
