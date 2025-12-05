19年天王首踢館！《天才衝衝衝》處女秀瓜哥竟意外翻車

台北市 / 陳昱秀

華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》開播十九年首度迎來重量級來賓，綜藝天王胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲為了宣傳即將上檔的《週末最強大》，胡瓜以及陳亞蘭首度獻上通告處女秀。徐乃麟直呼：「這個節目的播出時段將卡位在我們之前」。曾國城則幽默調侃：「剛好可以先替《天才衝衝衝》暖身。」面對即將登場的新節目《週末最強大》，徐乃麟也開玩笑嗆說：「華視八點檔以前都被瓜哥包辦！」胡瓜立刻回擊：「《百戰百勝》還不是你拿去做了！」兩人深厚的交情及默契十足的互虧讓現場瞬間笑成一片。胡瓜甚至現場開金嗓，清唱節目主題曲讓來賓驚呼連連。

歐漢聲(左起)、胡瓜、陳亞蘭。胡瓜和陳亞蘭為宣傳《週末最強大》獻上通告處女秀

綜藝天王王見王胡瓜碰上徐乃麟、曾國城兩位地頭蛇，一出場就爆點連連。直接放話開播節目收視率一定開紅盤，胡瓜幽默表示：「我們如果有二的話，他們起碼有三。」徐乃麟則反虧：「你要做到二，我們頂多做到一點八，不敢超越你！」有別於貴客一旁的歐漢聲則被徐乃麟虧：「以前不紅的時候常來。」但一旁的皇上陳亞蘭在意的卻是有人說《週末最強大》要幫《天才衝衝衝》暖身而當場震怒。沒料到籃籃卻落井下石立馬指出兇手是曾國城，讓大家哄堂大笑。

綜藝天王胡瓜首次的天才大挑戰就碰上〈擺一擺順〉，沒料到剛開始就意外連連。徐乃麟還沒宣布開始，來賓侯昌明就自顧自搶先作答，讓徐乃麟當場傻眼：「你來主持好了啦！」邊笑著向胡瓜抱怨：「你看，你一來他就開始表現！」。還直接邀請胡瓜：「還是你要把他拉走主持？」侯昌明立刻自薦：「我很便宜喔瓜哥！」歐漢聲也在旁默默補刀：「我也不貴！」主持棒之爭讓全場笑聲連連。輪到曾國城隊挑戰時，因連續失誤過多，胡瓜忍不住吐槽：「錯得一蹋糊塗，還有臉待在電視圈？」沒想到換胡瓜上陣揭曉解答時，竟然第一題就翻車，只好自嘲：「沒臉待在電視圈啦！」天王遊戲挑戰首秀意外翻車，現場節目來賓爆笑如雷。

起)、陳為民、徐凱希、胡瓜、張文綺。胡瓜上陣答題意外翻車，自嘲「沒臉待在電視圈」

而本週六（6日）除了《週末最強大》黃金搭檔胡瓜攜手陳亞蘭、歐漢聲以外還邀請畇二、徐瑋吟、楊子儀、侯昌明、短今、林彥君、小馬、陳為民等嘉賓一同歡樂登場。在挑戰關卡〈主題接龍〉單元同樣精彩，楊子儀在「分秒必爭」關卡，完全「ㄥ、ㄣ」不分。隊友使勁提示反而讓他完全迷失方向，徐乃麟在旁看得樂不可支：「現在有四個嘴巴在跟他講話！」。而侯昌明接續「九牛一毛」時，隊友一路從「柯南角色」到「差分拆字」耐心提示，他才終於拚出「毛利小五郎」。氣得曾國城大喊：「爛透了啦！」錄影現場笑聲滾滾，娛樂效果拉滿。最逗趣、最歡樂的益智綜藝就在《天才衝衝衝》，請鎖定本週六晚間10點華視主頻。

