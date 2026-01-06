19年婚姻告吹 影后妮可基嫚與鄉村歌手丈夫離婚

美聯社6日報導，奧斯卡影后妮可基嫚(Nicole Kidman)和鄉村歌手丈夫齊斯艾本(Keith Urban)已經離婚，結束這對娛樂圈最著名夫妻檔之一、長達19年的婚姻。

美國田納西州納希維爾市(Nashville)法官威廉斯(Stephanie J. Williams)在6日的聽證會中裁示，解除妮可基嫚與齊斯艾本的婚姻關係。她在法院文件中裁示，這對夫妻已經充分處理了財產分配與子女監護的問題，同意兩人離婚。

裁示中說，雙方存在如此無法調和的歧見，使得延續這場婚姻變得不切實際、而且也不可能。

同樣都是58歲的妮可基嫚和齊斯艾本，都放棄出庭權利。

妮可基嫚是在去年9月提出離婚申請。雖然這位巨星離婚令大多數人感到意外，但顯然這並非一夕之變。所有涉及財產與子女監護的法律問題，都已在她提出離婚申請當天就處理完畢並且簽署。

妮可基嫚與齊斯艾本最初都在澳洲展開演藝生涯，兩人2005年1月在好萊塢一場澳洲相關宣傳活動中相識，隔年6月在雪梨結為連理，他們有2個女兒。

妮可基嫚和好萊塢巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)的上一段婚姻，則領養了2名子女。

根據離婚文件指出，妮可基嫚與齊斯艾本兩人存在著「婚姻困難與無法調和的歧見」。 (編輯:柳向華)