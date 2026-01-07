19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝

記者蔡維歆／綜合報導

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。

妮可基嫚婚變主因遭指為「雙方存在不可調和的分歧」，據悉，齊斯·艾本不滿妮可基嫚近幾年拍戲尺度越來越大，尤其是全裸激戰小鮮肉的情慾戲，傳出每次齊斯·艾本遭媒體問及此事時，都會臭臉拒回應，再加上兩人為了衝刺事業聚少離多，種種因素都成離婚的關鍵。

妮可基嫚斬斷19年婚。（圖／翻攝自妮可基嫚IG）

如今根據「Page Six」取得的法院文件顯示，由於2人每月收入皆超過10萬美元（約315萬台幣），雙方皆同意放棄所有子女與配偶扶養費的權利，並各自負擔自身的法律費用與相關支出。此外，所有財產包括投資、銀行帳戶、家庭家具、家電、車輛及個人物品將以雙方協議方式分配，各自保留目前持有的部分。目前尚不清楚兩人是否曾簽署婚前協議。

