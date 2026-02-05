19年長青樹！蔡阿嘎二度稱霸百大網紅榜 500萬粉見證「老兵不死」傳奇

記者林宜君／台北報導

蔡阿嘎再度稱霸！2025百大網紅排行榜出爐，這位拍片19年的YouTuber用實力證明「老兵不死」，粉絲熱情沸騰。行銷網站Asia KOL近期公佈「2025年百大網紅排行榜」，冠軍由拍片19年的百萬YouTuber蔡阿嘎奪下，粉絲數超過5百萬以上。這也是繼2019年後，蔡阿嘎再次奪得榜首，彰顯他在YouTuber圈的長青地位。

繼2019年後，蔡阿嘎再次奪得榜首，彰顯他在YouTuber圈的長青地位。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

其他上榜網紅包含泛科學、黃阿瑪的後宮生活、小象愛出門、那對夫妻、大蛇丸、艾瑞絲、陳彥婷、Joeman、一隻阿圓等。榜單自2015年起每年公布，已成為衡量網紅影響力的重要指標。蔡阿嘎得知消息後開心轉發，幽默表示：「邁入第19年，再度拿下冠軍，承讓承讓了大家，老兵不死」，並向合作廠商喊話，「家有妻小員工要撫養，歡迎乾爹乾媽來信業配合作喔，牌子老信用好」。

蔡阿嘎得知消息後開心轉發，幽默表示：「邁入第19年，再度拿下冠軍，承讓承讓了大家，老兵不死」。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

網友也熱烈回應，留言紛紛表示：「不愧是YouTuber圈的長青樹！第一名實至名歸」、「期待嘎爺帶孫拍片的那天」、「YouTuber始祖不是假的，長期用心經營，觀眾都看得到」、「恭喜長青王者嘎哥」、「阿嘎真的是長青樹，榜上應該沒有幾個跟他同期出道的YouTuber」、「只有阿嘎能超越自己」。

