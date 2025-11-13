19年LEXUS轎車1500元拍出 中古車業者喊：虧大了

法務部行政執行署宜蘭分署11日上午舉行「五打七安」拍賣會，其中凌志（LEXUS）IS 250拍定價僅1500元引起熱議。對此，有業者直言「虧大了」並解釋背後原因。

凌志（LEXUS） IS250以1500元低價拍出 。（圖／法務部行政執行署宜蘭分署）

宜蘭分署指出，當日拍賣包括涉犯吸金案吳男宜蘭五結土地、房屋稅欠款大戶秦男五結海景套房、邱男礁溪溫泉套房、酒駕林男壯圍土地，並將拍賣欠稅大戶陳由豪及欣Ｏ傑建設股份有限公司、酒店大亨蕭男、欠繳房屋稅郭男各在七堵、基隆、瑞芳、「田園Ｏ布」社區不動產，另源發66號漁船、LEXUS、BMW、「灰色小鴨」、國瑞車輛、甜點冰櫃等都將於本次拍賣。

其中2006年的凌志IS250車款以1500元拍定，不過拍定人還要負擔高達24萬餘元的稅款及罰單，才能辦理過戶。據《中時新聞網》報導，有中古車業者透露，這台車的市價約落在15到20萬元左右，若拍定人要支付24萬元的稅款及罰單，就已虧錢。

凌志（LEXUS） IS250以1500元低價拍出 。（圖／法務部行政執行署宜蘭分署）

業者進一步指出，法拍到的車子也不一定是撿到便宜，還要考量車況、維修成本等，若這些因素都疊加上去，恐怕不會撿到便宜，反而虧大了。

