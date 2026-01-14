19日排國防特別條例機密會議 王定宇盼盡速付委審查

（中央社記者吳書緯、葉素萍台北14日電）立法院外交及國防委員會19日將邀請國防部長顧立雄就國防特別條例規劃執行案項進行專案報告，採機密會議形式。安排會議的召委王定宇今天表示，希望透過溝通，讓國民黨與民眾黨能了解，盡速讓條例付委審查。

行政院會去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，數度遭藍白封殺至今無法付委。

根據立法院外交及國防委員會所排定的議程，19日將邀請國防部長顧立雄就「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」進行專案報告，並備質詢；議程標記採機密會議形式。

王定宇下午出席民進黨中執會前受訪表示，過去10天就已經在討論此項會議，目前條例一直沒有辦法付委審查，所以顧立雄有向他溝通，願意到外交及國防委員會進行相關說明與溝通，因此在上週就已經擬定以全程機密的形式，進行特別條例的專案報告，早就已經確定。

王定宇表示，以他的個人意見，牽涉到對美採購或是對友盟採購的案子，過去是在預算定案之後，才會有所謂的說明，這一次因為藍白聯手阻撓，確實對國家影響很大，國際也很容易產生錯誤認知，並傳遞錯誤、危險的訊號。

王定宇推斷，台灣與友盟國家應該有先進行相關的溝通，因為1.25兆元的特別預算，在編列過程和相關友盟國家密切討論相當長的時間，不是隨便拿一張紙畫出「1.25兆」就可以，而是從建立台灣防空力量的「台灣之盾」、指管系統現代化、不對稱戰力、反無人機、反無人船等戰力的建置。

王定宇進一步表示，以及軍備、軍需在台生產、自給自足，讓台灣融入全球國防產業鏈，以及戰時能自製，這些都是條例有提到，而且過去一直在討論的，內容也牽涉到重要友盟所提供技術移轉、協助。

王定宇說，會進行機密的報告，相當程度也是尊重友盟的態度，相信友盟的態度應該是樂見透過溝通的方式，先善意看待藍白只是因為不了解，讓藍白了解後，盡快讓提升2300萬人安全的特別預算條例付委審查後，再討論個別細項。

王定宇說，樂見大家溝通，黃國昌去美國溝通也是好事，但既然了解、回台了，應不分黨派支持國家安全，待國防特別條例通過後，才能夠依據法律編列細項。到時候不管是公開或機密，也都會有細部項目。藍白只要聯手，在審查期間要砍掉任何一個項目通通都做得到，不要在程序委員會阻擋，連討論審查都不交付，編了一堆藉口但實質上就是在阻撓台灣國防安全。（編輯：林興盟）1150114