19日機密會議說明1.2兆特別條例 綠委呼籲在野支持

國防部編列1.25兆元上限的軍購特別預算，19日將向立法院國防委員會進行機密報告尋求預算解套、付委審查；民進黨立委陳冠廷強調，這次國防部的說明有助於朝野立委更深入了解特別條例內容，是正向的發展，並呼籲在野黨同仁共同支持這項攸關國防安全的重要提案。

陳冠廷指出，面對兩岸情勢日益嚴峻，中共持續擴增軍力並升級灰色地帶威脅，國防部提出總額新台幣1兆2500億元的特別預算規畫，籌購精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具及反制系統、防空與反裝甲飛彈、AI輔助與C5ISR系統等七大類裝備，目標是建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。

他說，這次機密專報讓更多朝野立委能夠了解特別條例的具體內容，也有助於委員們釐清疑慮，國防部在特別條例尚未付委審查前，便主動安排機密專報向委員說明，展現了充分的溝通誠意。

陳冠廷進一步說明，特別預算涵蓋三大特色，包括建構「台灣之盾」多層次防空體系、引進高科技與AI加速作戰效能，以及厚植國防產業、打造非紅供應鏈，這些規劃不僅著眼於短期戰力提升，更兼顧國防自主產業的長遠發展。

他呼籲，國防建設是維護台海和平的重要基石，期盼政府持續與立法院溝通，也希望在野黨同仁能夠共同支持這項重要提案，讓特別條例儘速完成審查，以利後續建軍備戰工作順利推動。

