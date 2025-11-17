19日與黃國昌會面 鄭麗文將率傅崐萁等4人出席

（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨主席鄭麗文預計19日與民眾黨主席黃國昌會面，黨內人士今天表示，這次屬禮貌性會面，溝通政策與選舉等議題，但不會有明年地方選舉提名的實質進展，李乾龍、李哲華、吳宗憲、傅崐萁將陪同出席。

黃國昌與鄭麗文的會面，目前預定19日下午在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店舉行，將全程公開；國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華預計明天前往場勘。

國民黨人士今天表示，國民黨會以最大的誠意與善意，就政策、選舉等議題與民眾黨溝通、交流；19日的會面暫時不會有明年地方選舉提名的實質進展，會先與民眾黨累積善意，凝聚共識後，討論出一套合作機制。

黨內人士指出，陪同鄭麗文一同出席的包括李乾龍、李哲華、文傳會主委吳宗憲、國民黨立法院黨團總召傅崐萁。

國民黨副主席蕭旭岑今天接受網路節目專訪時也提到，這是鄭麗文上任黨主席後，第一次與民眾黨會談，雖然不會談到2026九合一選舉等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現，讓台灣民眾知道藍白有共同願景、也都記取去年藍白合破局的教訓。（編輯：林興盟、謝佳珍）1141117