19歲偶像辦完演唱會「夜闖女湯」 公司火速開除致歉

日本偶像男團「9bic」19歲成員佐佐木大河擅闖女子澡堂遭逮。（圖／翻攝自9bic X）





日本偶像「9bic」為6人男團，以「活在現代的王子」為概念活動，沒想到卻爆出醜聞。9bic日前在鳥取市演出完後，19歲成員佐佐木大河竟擅闖飯店女子公共澡堂，當下立刻被逮補，公司也在昨（5）日發出聲明，宣布將他開除。

綜合日媒報導，9bic於3日在鳥取演出，沒想到團內最小成員佐佐木大河在晚間10點53分到11點02分之間闖入飯店女浴池約10分鐘，員工見狀立刻打電話報警，警方看了監視器畫面後確認身份，經過調查後，當事人也坦承犯案。

對此，9bic所屬經紀公司也在官方網站表示，「本公司成員佐佐木大河因被確認有重大違反公司規範的行為，經過審慎討論後，決定自2025年11月5日起，正式退出團體，並解除與WAIWAI之間的經紀合約。」除了向粉絲致歉外，也宣布接下來將由5名成員活動，取消的演出則開放退款。

佐佐木大河火速被開除。（圖／翻攝自9bic官網）

