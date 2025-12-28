19歲兒打工慘遭「水晶洞」砸死 母淚訴雇主未投保勞健保

余男遭巨型水晶洞砸中頭部不治死亡，現場留有大量血跡。翻攝畫面

新北市19歲余姓男子在搬家公司打工，昨（28日）下午在五股某工廠進行搬運作業時，慘遭200公斤重的「水晶洞」砸中頭部，經送醫搶救後傷重不治。檢警今日下午會同法醫前往殯儀館相驗遺體，余母及2名姊姊到場，不僅悲痛表示兒子就這樣沒了，還指控雇主沒有替其投保勞健保。

據了解，五股外寮路某藝品店倉庫昨日找來搬家公司協助搬運物品，余男及另名蔡姓工人將1座重約200公斤的巨型水晶中搬上貨車，但疑似為固定妥善，導致水晶洞倒下，當場砸中余男頭部及蔡男腿部，余男在現場就失去呼吸心跳，蔡男則腿部受傷，2人皆被送往醫院急救，結果余男頭部重創死亡。

警方今日下午報檢察官相驗余男遺體，余母及2名胞姊都到場，余母在受訪時悲痛表示，對於意外心裡還有很多疑點，因為兒子才19歲，但雇主卻讓他執行這麼危險的工作，而且只有他1個人出事，沒有辦法接受兒子就這樣沒了。

此外，余母也指控雇主未替兒子投保勞健保，她表示雇主請兒子自己去工會投保，但他才19歲，怎麼知道勞健保有多重要，只是趁當兵前去打工，然後就發生這樣的事情，後續警方也將這起工安意外通報市府勞工局實施勞檢，將釐清業者是否涉及過失致死，並依法偵辦。



