國道中山高雲林段驚傳酒駕奪命車禍！19歲蔡姓大學生載友人從台中前往嘉義，卻在斗南路段自撞護欄翻車，後座未繫安全帶的19歲許姓乘客被拋飛車外當場身亡。事故現場一片混亂，後方車輛閃避不及也發生追撞，總計造成3車事故、1死5傷慘劇。肇事駕駛酒測值超標！

19歲大生酒駕自撞「甩飛同學」慘死 波及另2車釀1死5傷。(圖／TVBS)

國道中山高雲林段發生嚴重車禍，一名19歲蔡姓大學生酒駕載友人從台中前往嘉義途中，於南下238公里斗南路段自撞護欄翻車，導致後座19歲許姓乘客因未繫安全帶被拋飛車外身亡。事故發生在清晨5點多，後方兩輛車為閃避翻覆車輛又發生追撞，總計造成3車事故、1死5傷。肇事駕駛蔡姓男子雖未受傷，但酒測值已超標，且駕駛的是親人的車輛。

19歲男酒駕翻車 友遭拋飛車外慘死。(圖／TVBS)

國道斗南路段的車禍現場一片混亂，轎車四輪朝天翻覆在車道上，有人被拋飛到車外。後方車輛試圖閃避，第一輛緊急煞車停下，卻遭到後車追撞。救護人員抵達現場時，被拋飛車外的許姓男子已明顯死亡，翻覆車輛中另有3人受傷，只有肇事駕駛蔡姓男子毫髮無傷。追撞的兩輛車中，兩名駕駛也都受了傷。

國道斗南分隊小隊長陳宏銘表示，蔡姓男子駕駛自小客車行駛於中線車道，因不明原因自撞外側護欄，翻覆於外側車道及外側路肩，左後座乘客被拋飛車外。

雲林高速路段翻車 19歲男慘被拋飛亡。(圖／TVBS)

事故當時天色尚未亮，即時影像拍下了救援情況，車流因事故而堵塞。經調查，被拋飛車外的許姓男子年僅19歲，推測是因未繫安全帶而在翻車時被甩出車外不幸身亡。同車的5人都是年齡相仿的朋友，而肇事的蔡姓大學生開著親人的車，酒後駕車上路，不僅造成車輛自撞護欄翻車，還波及後方兩車發生追撞，最終導致這起嚴重的1死5傷事故。

