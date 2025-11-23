19歲女大生台北夜衝武嶺看日出 回程自撞邊坡連人帶車墜溝亡

19歲女大生台中自撞護欄墜邊坡，送醫傷重不治。（翻攝畫面）

台中市霧峰區今（23日）早發生一起死亡車禍，2名女大生昨（22日）從台北騎車夜衝武嶺看日出，回程行經霧峰民生路時，其中19歲鄭姓女大生疑因疲勞駕駛，自撞護欄連人帶車摔落邊坡，同行學姐目擊後報案，救護人員到場時鄭女還有意識，惜送往醫院搶救傷重不治，詳細肇事原因有待警方釐清。

警方初步調查，鄭女和學姊昨（22日）晚間從台北出發，2人各騎一台機車前往南投合歡山武嶺看日出，今（23日）上午10時許，回程行經台中霧峰民生路靈隱寺附近，鄭女突然自撞護欄，連人帶車摔落邊坡。

經學姊報案，救難人員趕到場時，鄭女還有意識，緊急送往亞大附醫搶救，不過仍因傷重無力回天，下午2時許宣告不治，目前警方已針對死者進行抽血確認酒測值。

由於兩人前一晚從台北一路南下並折返，到事發當下騎車時數已超過10小時，是否因疲勞駕駛肇事還有待調查釐清，警方也呼籲，用路人行前應充分休息、行中適時休息，避免精神不佳時勉強開車，確保用路安全。





