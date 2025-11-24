19歲女大生夜衝武嶺看日出！返程自撞護欄墜5米邊坡身亡

台中市霧峰區23日上午10時31分發生一起死亡車禍。19歲鄭姓女大生就讀北部某大學，22日晚間與學姊相約各自騎乘機車，從台北出發夜衝南投武嶺觀賞日出。兩人清晨抵達武嶺後，在返程途中發生意外。

事故發生在霧峰區民生路北坑產業道路靈隱寺附近。鄭女行經該路段轉彎處時，疑因疲勞駕駛失控自撞護欄，連人帶車摔落5米深邊坡。同行學姊從後照鏡察覺異狀後立即停車報案。

警消接獲通報後出動大批人力進行吊掛救援。鄭女被救出時仍有意識，不斷哀號表示疼痛，但在送往亞洲大學附屬醫院途中突然失去呼吸心跳。醫護人員緊急搶救4小時，仍於下午2時27分宣告不治。

廣告 廣告

霧峰交通分隊長蘇泯彥表示，初步判斷為疲勞駕駛導致意外。根據調查，兩人從清晨出發至事故發生時，已連續騎乘超過10小時。警方已完成抽血檢測，將進一步釐清是否涉及酒駕，詳細肇事原因由交通警察大隊分析研判。

事故現場留有女騎士的機車殘骸和掉落河床的安全帽。附近住戶表示，該區域週末常有許多學生活動，車速普遍不慢。

警方呼籲，年輕人夜衝雖然熱血，但長途騎乘前務必充分休息。連續騎車超過10小時風險極高，一次疲勞失控可能換來無法挽回的代價。用路人若在行車中感到疲倦，應立即選擇安全處短暫休息，避免在精神不佳時勉強開車，以確保自身及其他用路人安全。

更多品觀點報導

東海女大生被撞死調解破局！駕駛超時上工「保險不賠」

毒駕撞死人還輾過！唾液快篩3分鐘抓毒蟲 拒測重罰18萬

