19歲女大生騎車衝武嶺 自撞護欄摔落溪床送醫不治

【記者鮮明／台中報導】台北市1名19歲鄭姓女大生今（23日）清晨與友人分騎機車，衝南投武嶺看日出，返程行經台中市霧峰區民生路靈隱寺附近時，鄭女疑因疲勞駕駛自撞護欄摔落邊坡，救護人員到場時鄭女仍有意識，但送醫搶救仍因傷重不治。

據了解，鄭姓女大生就讀北市某大學，今天凌晨與1名女性友人，各騎1輛機車從北部出發，前往南投合歡山武嶺看日出，不料，回程時上午10時31分行經台中市霧峰區民生路靈隱寺附近，鄭女自撞護欄摔落邊坡。

台中市消防局及霧峰警分局獲報到場救援，救起鄭女發生她仍有意識，但情緒不穩定，立即將她往亞大附醫搶救，但仍因傷重於下午2時許宣告不治。

鄭女酒測值待醫院抽血檢驗中，初步研判為疲勞駕駛，詳細肇事原因將由交通警察大隊分析研判。

警方呼籲用路人行前充分休息、行中適時休息，避免在精神不佳時勉強開車，以確保自身及其他用路人安全。

鄭女機車撞上護欄，人摔入邊坡送醫不治。民眾提供

