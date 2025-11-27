19歲女子在男友面前被輪暴！3人落網仍有共犯在逃 義副總理震怒籲化學閹割

3名涉案摩洛哥籍男子遭警方逮捕，另有共犯仍在追緝中。（圖／義大利警方）

義大利羅馬托爾特雷泰斯特（Tor Tre Teste）公園日前發生一起重大性侵案件，一對情侶在夜間停車約會時，突遭一群男子襲擊。19歲女子被強行拖出車外並遭輪流性侵，其24歲未婚夫則被壓制在旁，被迫目睹整個過程。案件發生後迅速引起全國關注，警方展開調查並已逮捕3名摩洛哥籍男子。此案引發義大利輿論強烈反應。副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）公開表示震怒，呼籲對性犯罪加重刑責，並再次主張實施「化學閹割」政策以遏止類似暴力行為。

義大利羅馬托爾特雷泰斯特公園為案發地，警方已加強巡邏維安。（圖翻攝自Google Map）

根據《每日郵報》與當地警方說法，事件發生於10月25日深夜，兩人將車輛停在公園一處僻靜角落。不久後，一群男子突現身包圍車輛，其中一人持酒瓶砸破車窗，並將男子強行拖出車外，再將女子從車內拉出，當時她試圖以衣物遮蔽身體但無效。

男子向警方描述，自己遭兩名歹徒控制，眼睜睜看著未婚妻被拖到不遠處受害。他多次尖叫求救、威脅報復，甚至哀求對方住手，但皆無效。犯案過程中，歹徒還搶走兩人身上財物後逃離現場。

警方接獲報案後迅速展開調查，數日內陸續逮捕3名嫌犯，其中2人在羅馬近郊的夸爾蒂喬洛落網，第3人則於約350英里外的維洛納被捕。調查人員從破裂車窗採集指紋，與其中一名嫌犯吻合，受害女子也從警方出示的照片中指認其中一人。

副總理薩爾維尼譴責案件殘暴，主張對性犯罪施以化學閹割。（圖／達志／美聯社）

警方表示，3名被捕男子皆為摩洛哥籍，並為警方已知的毒品販售者，且有多項前科。一名嫌犯供稱，原本僅計畫搶劫以換取毒品資金，警方研判實際涉案人數可能多達5人，目前仍有嫌犯在逃，相關追查持續進行中。

事件曝光後在義大利引發公憤。副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）於社群平台發文譴責此案，主張對性侵犯施以化學閹割，並強調「僅靠譴責與會議並不足以阻止暴力。」他強調：「我們必須採取實質對策。」警方已呼籲民眾提高夜間安全警覺，避免於深夜獨自或長時間停留偏僻公共場所，並鼓勵知情人士提供線索，協助案件偵辦。

原始連結

