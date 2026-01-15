19歲女掌「車手人力銀行」 拉未成年替詐團面交

車手人力銀行合作，招攬未成年犯案。（圖／東森新聞）





詐團為了找到海量的車手，跟車手人力銀行合作，招攬未成年犯案，但因為少年少女長相稚嫩，要出發面交前，還得拍「投資專員定裝照」給詐團，確認 OK，出發面交。警方打詐，直搗車手人力銀行，發現車手頭竟然是一名 19 歲女子，因為男友入獄，接手男友「事業」，把未成年當詐團免洗筷。

警方：「上，進去、進去。」

特勤中隊全副武裝，攻堅一處民宅，太陽聯盟陳姓小組長，因為擔任詐騙集團車手頭，在睡夢中驚醒。

警方：「他在這邊，不要動，手舉高。」

雖然他因為其他詐欺案，遭到羈押入監服刑，但是他的 19 歲楊姓女友，卻接手「車手人力銀行」，就鎖定未成年的少年少女。

他們對人情世故不懂，叫他們做什麼都會很聽話，也不會問東問西，除了能降低人事成本，更能設下斷點躲避警方查緝，只要能花錢就能誘惑他們上鉤，基本上就是把他們當免洗碗筷。但是未成年長相相對稚嫩，要怎麼樣才能成功騙過被害人呢？原來詐騙集團都會先跟他們試鏡，除了要求穿上襯衫，還有西裝外套之外，還會要求他們拍照回報，來確認說外表看起來像不像投資專員。

警方也分析詐團手法，傳統都叫被害人匯款，但近期為了避開金融監控，詐團幾乎都改成面交。

警方：「來，涉嫌詐欺、洗錢防制法齁。」

直接派車手面交取款，先約在人潮多的便利商店、速食店，降低被害人戒心，再中途轉點，變成偏僻巷弄、公園，避開監視器面交現金。也因此詐團跟車手人力銀行勾結，吸收海量的未成年當車手，新申辦帳戶也更加嚴格，這樣詐騙集團要取得人頭帳戶的手續更加困難，所以他們要被害人直接匯款轉帳的技倆失敗，才會使得面交車手的機會增加。

如今警方打詐，直接斬斷車手人力銀行。也要提醒少年少女，別為了賺快錢犯案，讓前程染上一層灰。

