19歲女星昔日「偷吃人夫」劈腿球星 今森茉耶「未成年飲酒」正式遭公司解約
日本女星今森茉耶近日因未成年飲酒醜聞，從熱門兒童節目《第一戰隊五獸者》中緊急退出，並遭所屬經紀公司解除合約。這位曾被譽為「次世代女主角」的TikTok網紅，本該在超級戰隊系列中大放異彩，卻因一連串緋聞與違規行為，迅速從雲端墜落谷底。回溯9月，她更被爆出「偷吃人夫」不倫及與職業足球球星的劈腿戀情，引發粉絲譁然。
今森茉耶的飲酒事件於今（8日）曝光，電視台官方網站隨即宣布：「因出演者今森茉耶有20歲未滿的飲酒行為，因此將停止今後的出演。」 製作公司東映也罕見發聲：「從合規性來看，無法視而不見。」 電視台則表示，已同意她的退出申請，以盡早平息事態。 同日，經紀公司在官網發表聲明：「確認了未成年飲酒行為，此行為屬於重大合約違反，因此經協議後，解除經紀合約本日生效。」 公司並對粉絲致歉：「對平日以來給予支持的各位深表歉意。」
今森茉耶本人也在Instagram上發文道歉：「這次因我的輕率行動，給許多人帶來困擾與擔憂，我深感羞愧。自己的行動重大性，我已深刻痛感。今後將反省並努力改進。」 這起事件涉及兒童向節目主角級演員，影響力難以估量。
回顧今森的崛起之路，她於2006年3月26日出生於宮崎縣，以TikTok短影片走紅，2023年榮獲「Miss Magazine 2023」冠軍，隔年更在《週刊Playboy》以寫真模特兒出道，被譽為「灰姑娘女星」。2025年2月，她獲選飾演《第一戰隊五獸者》中的一河角乃一角，成為系列史上首位「女性黑色戰士」，象徵團隊支柱的實力派角色，演技自然、存在感強烈，迅速贏得觀眾好評。
然而，好景不常。9月，一連串負面新聞如雪崩般襲來。先是《週刊文春》爆料，她與劇中已婚演員淺井宏輔的不倫關係，淺井因此被迫退出，引發震驚。 隨後，又傳出她同時與比利時聯賽效力的日本U22國家隊前鋒道脇豊的劈腿戀情，兩段關係交織，粉絲直呼「心碎」。 這些報導不僅讓今森的形象崩壞，也讓整個製作團隊陷入混亂。
業界人士分析，今森的快速墮落源於年輕氣盛與缺乏自律，儘管她擁有絕佳天賦，但連續違規已讓機會之窗緊閉。未來能否東山再起，尚待觀察，但對這位19歲少女而言，這無疑是人生最沉重的教訓。戰隊系列粉絲則紛紛在社群媒體上表達遺憾：「本該閃耀的黑色戰士，就這樣黯淡了。」
★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。
