19歲女星一加入《客家廚房2》就犯錯 孝淵發聲

珪斌加入《廚師的迫降：客家廚房2》成為幫手。（客家電視台提供）

由利特、温昇豪、李元日、江宏傑搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯組成的台韓綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》，本週迎來關鍵的「第二個營運之夜」，也加入19歲的新血「音源強者」珪斌，首次挑戰外場高壓工作的她，難免慌張也犯錯，讓現場氣氛更加緊張。

主廚李元日與趙序衡在最新一集首度公開籌備多時的全新客家創意料理，兩人在廚房內忙碌穿梭，從精細的刀工備料到火候精準的翻炒，每個細節都不敢馬虎，只為將腦海中的食譜完美呈現在顧客面前。

孝淵親自上菜。（客家電視台提供）

料理一上桌，顧客反應更是直接，驚呼聲此起彼落，有人一吃就睜大雙眼，忍不住的說：「太好吃了吧！」兩位主廚更把傳統客家元素結合現代料理手法，不只比拚廚藝，也比創意，成功端出「只有在客家廚房才能吃到」的限定菜色，讓戰況全面升級。

《廚師的迫降：客家廚房2》為求勝利，2組人馬使出渾身解數。（客家電視台提供）

前來支援的大勢新人「音源強者」珪斌，她首次投入高壓實戰，坦言：「一開始真的很慌，也犯了不少錯，但越做越上手，反而覺得很好玩，雖然手忙腳亂，但成員們一直幫助我、鼓勵我，後來就越來越上手，也覺得越來越有趣。」孝淵也在一旁認證，笑說：「她動作真的很快，而且很會看臉色，反應超快，很快就抓到現場節奏」，給予好評。《廚師的迫降：客家廚房2》每週日晚間8點在客家電視與韓國 TVING播出、晚間9點在LINETV、晚間10點在中天綜合台播出；隔週六晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立台灣台與三立綜合台播出。

