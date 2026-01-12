19歲女車禍切除胰臟脾臟 醒來父母卻問「這樣怎麼嫁人」她淚崩

【緯來新聞網】言語是最鋒利的一把刀，即使是出於好意，都可能傷害到別人。一名19歲女子出車禍，緊急切除脾臟和胰臟，沒想到家人在意的，卻是她太年輕，以後要怎麼嫁人，讓她心裡有了陰影，引來不少網友心疼和鼻酸。

一名女子出車禍開刀留疤痕，被父母關心的言語給刺傷。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在Dcard論壇回憶，去年6月出了嚴重車禍，當晚動手術切除一半的胰臟半以及全部的脾臟，但難受的不是身體上帶來的痛，而是出自父母的口中，關心她說出的話竟是「妳這樣怎麼嫁人」、「妳才19歲，以後怎麼辦」，也因為出於擔心和善意，還是最親密的人說的，讓她更難以接受，也更不相信會有人來愛這樣的她。



原PO坦言，她不敢告訴任何人自己的傷疤，怕會被傷害，只要有人關心，她就會難過，也不敢找另一半，因為除了對方劈腿外的分手，她都會把原因歸咎在手術的疤痕，「連我自己都接受不了，我怎麼去奢求別人能接受這樣的我？你能選擇要不要和這個人交往，而我卻只能選擇和他共生，或許我留在了那個充滿消毒水味的病房」。



悲慘經歷曝光後，網友紛紛留言安慰，「相信我！愛妳的人不會嫌棄妳的過去，只會心疼妳的遭遇」、「這真的還好，如果是因為這條疤痕而嫌棄不愛妳的人，那也不是真正愛妳的人」、「這不是妳的錯，加油，妳能讓自己好起來的」、「發生意外並不是妳能選擇的，妳已經做的很好了」。

