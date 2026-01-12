19歲女車禍開刀留疤…被說「這樣怎麼嫁人」網揪心

生活中心／饒婉馨報導

一名女網友在匿名論壇分享，她去（2025）年6月發生嚴重車禍，當晚就動了大手術，切掉了一半的胰臟和整個脾臟。她身體的傷口還在痛，不料讓她最傷心的是家人的話卻。爸媽接連表示，「妳這樣怎麼嫁人？」等語，讓她崩潰不已，甚至從此害怕別人的關心，覺得自己再也不完整，更不敢踏入感情。





19歲女車禍切了胰臟脾臟…竟被說「這樣怎麼嫁人」網鼻酸：健康就好

她聽了父母的話之後，心裡更加難受。（圖／翻攝自Dcard）





女網友在《Dcard》上發文提到，讓她最難受的不是車禍帶來的傷，而是言語，表示父母曾對她說「你這樣怎麼嫁人」、「你才19歲，以後怎麼辦」，她進一步指出「更可怕的是出自父母之言，是擔憂是善意，也因為這樣是最親密的人說的，我更不能接受了，也更不相信會有人來愛這樣的我」。她坦言自己怕因為身上留下的傷疤，而被其他人傷害，就連收到別人的關心也會難過。最後她甚至直言自己不敢談戀愛，因為怕對方會以她的傷疤為由跟她分手。

廣告 廣告





19歲女車禍切了胰臟脾臟…竟被說「這樣怎麼嫁人」網鼻酸：健康就好

許多網友都分享自身相關經歷鼓勵她，希望她能好好愛自己。（圖／翻攝自Dcard）





貼文曝光後，不少有過相似經歷的網友陸續跳出來分享「我13年前出車禍脾臟也是被切除，有著跟你一樣的疤痕，我知道妳們女孩子會在意身上的疤痕，但真的不用在意，你活下來了，這才是最重要的一件事」、「妳的疤痕我有六條，同個重大手術開了兩次，但也沒有因此有任何一任男友嫌棄過，甚至我也結婚了」、「疤痕其實對愛你的人來說並不會在意，人美心善好相處才是最受歡迎的」、「這真的還好，如果是因為這條疤痕而嫌棄不愛妳的人，那也不是真正愛妳的人」、「我減重20公斤後遇到現任男友，他從未嫌棄我身上那些遺留下來的贅皮」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：19歲女車禍切了胰臟脾臟…竟被說「這樣怎麼嫁人」網鼻酸：健康就好

更多民視新聞報導

衛生紙外包裝竟藏「1用途」驚呆網！她嘆：丟了好幾個…

LINE「防詐功能」預設關閉！官方揭3步驟開啟

暖暖包狂搓更短命！環保署揭實用「2功能」：別丟

