19歲女車禍「切脾臟、胰臟」！母喊怎嫁人 她崩潰走不出

一名19歲的年輕女子透露，去年因車禍導致脾臟全切除、胰臟半切除。然而，術後讓她最痛苦的並非身體上的傷痛，而是父母竟脫口而出「妳這樣怎麼嫁人？」這句話成為她心中揮之不去的陰影，甚至讓她自卑到不敢談戀愛。

一名19歲的年輕女子透露，去年因車禍導致脾臟全切除、胰臟半切除。（示意圖／pexels）

原PO在Dcard上發文指出，車禍發生在去年6月，當時她年僅19歲，經歷了脾臟全切及胰臟部分切除手術。但沒想到術後難受的並非身體上帶來的痛、而是言語，因為父母竟脫口說出「妳這樣怎麼嫁人」、「妳才19歲，以後怎麼辦」等話語。

原PO坦言，這句話之所以傷人，正因為是最親密的人所說，使她一度失去自信，甚至認為自己再也不會有人愛。她形容，自己彷彿「停留在那個充滿消毒水氣味的病房裡」，久久無法走出。原PO說，因為身上的傷疤，她不敢接受關心，也不敢踏入感情，擔心一旦受傷、分手，自己便會將責任歸咎於身體的缺陷，「因為連我自己都接受不了，我怎麼去奢求別人能接受這樣的我」、「你能選擇要不要和這個人交往，而我卻只能選擇與疤痕共生」。

原PO說因為身上的傷疤，她不敢接受關心，也不敢踏入感情。（示意圖／資料照）

文章曝光後，迅速引發網友熱議與心疼，眾人紛紛留言送暖，「如果一個男的會因為你肚子上有一道疤就嫌棄你，那不要也罷」、「你父母很糟糕，外表有比妳的命重要嗎」、「如果是我一開始不知道身上有疤，相處愛上了後發現，真的只會心疼完全不會嫌棄，會當成你的一部分一起愛著」。

也有不少有相關經歷的網友表示，「我13年前出車禍脾臟也是被切除，有著跟你一樣的疤痕，我知道妳們女孩子會在意身上的疤痕，但真的不用在意，你活下來了，這才是最重要的一件事！讓妳還有機會體驗世界的美」、「妳的疤痕我有六條，同個重大手術開了兩次，但沒有因此有任何一任男友嫌棄過，甚至我也結婚了身體健康最重要～要相信自己」。

