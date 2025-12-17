19歲女駕駛撞噴女騎士！她「噴飛倒地OHCA」送醫搶命1小時…救不回

記者陳弘逸／澎湖報導

澎湖縣馬公市縣道203線5.2公里處，昨晚（17日）發生死亡車禍，19歲鄭姓女子開車行經該處，撞上58歲謝姓女騎士，遭撞的謝女人車倒地，當場沒了呼吸心跳，人送醫搶救不治；肇事的鄭女無酒駕情事，詳細事故原因，仍待釐清。

這起事故發生在昨晚（17日）6時2分，位於馬公市縣道203線5.2公里處，鄭女開車到該處岔路口，撞上騎車的謝女，撞擊當下，女騎士人車倒地，雙方車頭嚴重毀損。

警消獲報到場救援，騎車的謝女已無呼吸心跳，人送醫搶救，於當晚7時31分重傷不治。

至於肇事的鄭女，駕照、車籍都正常，也無酒駕情事，詳細事故原因，仍待警方釐清，後續將朝過失致死罪偵辦。

