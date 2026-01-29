19歲妹子東港海產店吃午餐 突「船隻進港撞欄杆」嚇到跌倒叫救護車

一名19歲女子在港邊海產店用餐，突遇進港船隻撞上欄杆，嚇到跌倒在地。（翻攝自東港區漁會）

屏東縣東港鎮華僑市場今（29日）中午約11時，一名19歲女子在港邊海產店用餐，突遇進港船隻撞上欄杆，因閃避不及嚇了一大跳，當場從椅子上摔落坐地，所幸並無大礙。

據了解，19歲女子中午在東港鎮華僑市場內一家海產店用餐時，突遇到進港船隻撞上欄杆，因閃避不及，當場嚇到從椅子上摔落坐地。

對此，警消獲報抵達後，所幸女子僅受到驚嚇，因跌倒肢體疼痛，身體並無大礙。

