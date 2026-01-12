19歲妹子車禍「切除胰臟脾臟」 醒來被父母一句話傷更深

女網友去年出車禍切除部分內臟，醒來卻被父母的言語傷透。（示意圖，Pexels）

一名女網友約半年前不幸出車禍，術後半邊胰臟被切除，脾臟則全切。不過相比身體疼痛，更令她心寒的，是醒來聽到父母說「這樣怎麼嫁人」，自此她陷入自卑，絕口不提傷疤的事，甚至不敢交男朋友，因為不敢奢求別人接受自己。

現年19歲的原PO日前在Dcard透露，去年6月車禍當晚，因為手術切除整塊脾臟和部分胰臟，然而父母的言語卻更加傷人，「妳這樣怎麼嫁人」「妳才19歲 以後怎麼辦」，聽到最親密的家人這樣講，讓原PO深信未來不會有人來愛這樣的她。

手術後原PO不敢跟任何人提及傷疤，「我怕被傷害，只要有人關心我，我就會難過…」也不敢交男朋友，深怕感情不順分手，她會開始自責，將錯歸咎於自己的傷疤。原PO自認網後只能選擇和傷疤共生，「或許我留在了那個充滿消毒水味的病房。」

文章一出，網友紛紛開導原PO，盼她能走出陰霾，不少歷經手術留下刀疤的人，都以自身經驗鼓勵她轉化心境，用實際行動珍惜、改變自己的人生。

