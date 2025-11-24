19歲妻3年連生3胎！牙醫炫耀文遭砲轟 婦科醫：滿滿的不適感

記者施春美／台北報導

一名牙醫在網上炫耀其妻從19歲起三年生三胎，引發網友熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

晚婚、晚育成為主流，日前一名牙醫在網路炫耀，其妻19歲起在三年內連生三胎，該牙醫並自豪「妻子22歲生三胎，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」此說法引發網友憤怒，批評其妻短時間內生三胎恐傷身。婦產科醫師烏恩慈也直呼，「第一時間看到此文，也是滿滿的不適感。」美國婦產科醫學會建議，兩胎間最好間隔18 個月，最短不要短於6個月。

此案緣於一名張姓牙醫日前在Threads上表示，其妻在19歲時連續三年生下三胎，第一胎女兒為112年6月出生、第二胎女兒為113年5月出生，第三胎兒子為114年11月出生。該牙醫自豪道，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」貼文立即遭到炎上。該牙醫隨即關閉其社群平台帳號。

換算下來，該牙醫的妻子除去懷孕時間，中間休息時間只有幾個月、不到半年，讓網友砲轟「一年生一個太傷身」、「這是在炫耀還是控制。」也有網友批評，「該牙醫重點只放在兒子幾歲上大學，而不是三個孩子都健康長大」。

婦產科醫師烏恩慈在其臉書粉專「烏烏醫師」坦言，她第一時間看到時，也是「滿滿的不適感」，但當事人未發聲，她也不便從生育自主、性別平等的角度去拆解。但她身為產科醫師，對於生產間隔、密集生育的風險，有很多想法。

美國婦產科醫學會：兩胎間最好間隔18個月 最短不要短於6個月

烏恩慈表示，美國婦產科醫學會建議兩胎間最好間隔18個月，最短不要短於6個月。因此產後回診時，婦產科醫師總會提醒夫妻要確實避孕，餵母乳不算避孕，月經沒來也可能排卵。

「若真的在半年內又懷孕，不論是意外或計畫，只要女方願意生、無懷孕禁忌，絕無產科醫師會建議終止妊娠。」烏恩慈表示，也就是，短間隔確實提升風險，但它不是禁忌症。婦科醫師能做的，是評估子宮恢復狀況，及早篩檢貧血、子宮頸閉鎖不全、植入性胎盤、胎盤功能不良等問題，提供完整衛教與監測，給予產婦最適當的醫療支持。

婦產醫：短時間內小孩數暴增 媽媽情緒壓力會爆表

烏恩慈表示，若要談「產後的復原」，則應做得更好。短時間內從「一個孩子的媽媽」變成「2、3個孩子的媽媽」，情緒壓力更不是線性增加，而是直接跳級。除了更友善的育兒環境，心理資源也能陪伴媽媽渡過這段適應期。然而，目前社會資源仍不足。

烏恩慈表示，說的直白一些，有些媽媽都無法讓「一個孩子」得到完整照護，更別說密集生育、孩子迅速增加，家庭時間與金錢的分配勢必受到影響。因此，更重要的是，「能否確保每對母嬰都能獲得完整的全人照顧？」身心、家庭與社會支持，缺一不可。

她表示，真正的生育自主，是透過教育、醫療、以及更平等的社會氛圍，讓所有女性能自由決定生不生、生幾個、何時生。「選擇權在我們身上，也只在我們身上。更沒有人有資格替我們的人生打分數。」

