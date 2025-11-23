19歲妻3年連生3胎！牙醫「炫妻文」慘遭炎上 醫示警：子宮恐撐不住

實習編輯藍子瑄／台北報導

原 PO 妻子自 19 歲起連續三年懷孕生子，等於三年內生下三個孩子，中間休息時間不超過一年。（示意圖／PIXABAY）

近年台灣生育率屢創新低，許多家庭晚婚、晚育，政府頻頻祭出補助政策鼓勵生子。不過，近日在網路上卻出現完全相反的例子。一名牙醫師在 Threads 發文透露，妻子 19 歲起連續三年懷孕生子，目前已是三寶媽。貼文中寫道「 22 歲三胎、兒子上大學我 40 歲」，並自豪稱「應該請我老婆當衛福部顧問」，貼文曝光後引發熱議。

網友表示，原 PO 妻子自 19 歲起連續三年懷孕生子，等於三年內生下三個孩子，中間休息時間不超過一年，讓不少網友對此感到不安，留言質疑「這真的健康嗎」、「一年生一個太傷身」、「好可怕... 連三年都在懷孕中度過」、「這是在炫耀還是控制」。也有人指出，「生到三胎看起來就是在拚兒子」、「他重點放在兒子幾歲上大學，而不是三個孩子都健康長大」。

不過，也有不少人持相反看法，認為雙方「願意就好」。網友表示，「男方有能力、女方看起來幸福，外人不需過度解讀」、「她又不是未成年」、「有專業照護、有醫療評估就沒問題吧」。

對此，雙和醫院婦產科主任毛士鵬提醒，兩胎間隔時間建議至少 8 個月以上。懷孕期間子宮會撐大、若採剖腹產，產後子宮復原最少需要 8 個月。若間隔過短，前一胎為剖腹產的媽媽，約有 2% 機率發生傷口裂開，對母體與胎兒都可能構成威脅。

他補充，若採自然產，也要考量媽媽子宮是否完全恢復，間隔過短恐提高「早產、產後大出血與子宮下垂」風險，而連續懷孕可能也會讓產婦身心疲累。

