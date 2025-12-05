19歲孫涉詐失聯近2年被中方遣返！彰化鹹粥嬤激動：終於盼到愛孫

〔記者湯世名／彰化報導〕「是我的愛孫！」彰化縣伸港鄉一名73歲阿嬤靠著賣鹹粥把唯一的19歲孫子黃姓男子拉拔長大，黃男前年3月出門後下落不明，後被證實在中國從事跨境詐騙遭逮，前天共有10名涉案民眾透過小三通遣返金門，黃男也在其中，他還打電話給父親表示需要機票錢，家屬立即電匯2萬元，阿嬤今天(5日)激動的說，盼著愛孫近2年幾乎天天以淚洗面，如今終於盼到愛孫，她已準備烘爐要讓孫子過火去霉運。

今天前往恭喜的彰化縣議員賴清美說，阿嬤靠著賣鹹粥把唯一的孫子黃姓男子拉拔長大，黃男前年3月只說要出門找朋友，從此下落不明，至今將近2年，阿嬤只要想到孫子就會哭紅雙眼。原本以為黃男是到泰國，後來警方一查才知早從泰國入境寮國，疑涉詐被拘禁在中國山西，家屬今年1月初才收到中國山西省公安局寄來的通知單，證實黃姓男子就是彰化鹹粥嬤的愛孫。

廣告 廣告

鹹粥嬤近2年來天還未亮就在伸港鄉彰新路7段的家門口擺攤賣起鹹粥，希望能籌足旅費，讓她能順利搭機飛抵中國探望孫子。但阿嬤稱自己身體不是很好，走路也不方便，希望就算自己真的無法去，也能拜託親戚前往。

鹹粥嬤說，感謝各界的幫忙，讓她的愛孫在失聯近2年之後終於重新連繫上，愛孫前晚從金門打電話回家向家人表示需要機票錢及相關旅宿費用，家屬立即電匯2萬元，希望愛孫趕快回來，她還準備好烘爐，愛孫一回家就可以過火，從此去霉運順順平安。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鹹粥嬤孫子回來了？ 中國遣返涉詐10台人 名單驚見「黃姓青年」

獨家》才爆助太子集團幹部入境！藍委林思銘曾要警方向聖石金業道歉

LTN經濟通》詐騙帝國被掃蕩？中國精心策畫戲碼

高雄名校家長會副會長騙倒上流圈！名醫、校長受害20億元

