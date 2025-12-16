19歲少年遭「直播虐殺燒死」焦屍曝野外…母看影片才知兒為何失蹤崩潰

國際中心／綜合報導

母看到影片才知兒遭虐殺。（示意圖／pixabay）

法國南部尼姆（Nîmes）今年7月發生一起駭人聽聞的虐殺命案，一名少年雅尼斯（Yanis M，19歲）疑因捲入毒品交易和幫派糾紛，遭人殘酷綑綁、槍殺並縱火焚屍。更令人髮指的是，兇嫌竟將整個犯案過程直播至社群平台，除引發法國全國譁然，死者母親透過影片認出兒子後，崩潰痛哭。

根據綜合外媒報導，這起命案發生在當地時間7月15日傍晚，雅尼斯（Yanis M）的遺體在尼姆北邊約30公里處的一處葡萄園被發現，部分遺體已遭焦黑。警方調查顯示，死者在生前被兇嫌從腳到肩部牢牢綑綁，隨後遭到槍殺，其中第一槍直接爆頭，身體另中兩槍，之後兇手又澆上汽油縱火焚屍，手段極度兇殘。

廣告 廣告

最令人驚駭的是，兇嫌在施暴和殺害雅尼斯的過程中全程錄影，並在社群平台進行直播，影片中甚至拍到少年痛苦掙扎數秒的畫面，讓全國社會為之憤怒。死者母親因久等兒子未歸而報警，最終卻在網路上流傳的直播片段中，認出受害者就是自己的兒子，當場心碎欲絕。

檢方調查指出，雅尼斯來自巴黎郊區特朗布萊，於7月12日抵達尼姆準備進行販毒。不過，他卻被尼姆當地犯罪集團懷疑是來為仇家幫派「打探情報」，因此被盯上。該集團甚至在網路上張貼懸賞，蒐集少年的個人資訊，並付費下達死令，要求他「永遠睡著」。

這起兇殘命案嚴重衝擊地方治安，當局曾在7月21日宣布實施「未成年夜間宵禁」近兩個月，試圖壓制日益猖獗的毒品交易和幫派暴力。如今，警方終於逮捕了跟這件命案有關的8人，其中2人因證據不足獲釋，檢方也於日前宣布，已針對6名涉案男子提起公訴，其中有5人被羈押，1人獲裁定司法監督。據悉，被羈押的嫌犯中，有1人身負多達19條前科紀錄。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

澳洲血案…英雄奪槍前曾交代遺言：是為救人而死！知「恐失左臂」仍無悔

無照男外側急右轉「高速撞死騎車上班護理師」竟辯：騎車趕去考駕照

酒店女包廂當育嬰室「女嬰聞『毒菸』陪酒嗆奶亡」體內驗K他命、喵喵

偵查佐餐廳聚餐遭店員圍毆濺血「少年隊跳針回應」警局長幫擦屁股曝真相

