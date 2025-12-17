19歲少年遭「直播虐殺」成焦屍…心碎母看片痛哭！

國際中心／饒婉馨報導

法國尼姆在7月發生一宗極為殘忍的命案，一名19歲男子雅尼斯（Yanis M）因捲入毒品交易、幫派糾紛遭人綁架、槍殺並焚屍。然而，嫌犯將全程錄影直播到社群媒體，不僅震驚了整個法國社會，也讓死者母親崩潰大哭。經過數月調查，警方逮捕了8名嫌疑人，現已有6名嫌犯正式被檢方起訴。





19歲失蹤兒遭「直播槍擊殘殺」焦屍曝野外…母心碎看掙扎畫面崩潰！

19歲男子被綁架，隨後遭槍殺、焚屍，震驚社會大眾。（示意圖，與本新聞無關／美聯社提供）

根據外媒《巴黎人報》、《France 3 Régions》綜合報導，這起駭人命案發生於7月15日，受害者雅尼斯（Yanis M）的遺體在距離尼姆約30公里的聖貝內澤（Saint-Bénézet）Gard葡萄園被行人發現，而遺體部分焦黑。根據警方調查發現，因死者母親遲遲未等到兒子歸來，就前往警局報警，而後意外在社群上看見嫌犯的直播影片，認出影片主角是自己的兒子後，便崩潰痛哭、心碎不已。死者從頭到腳都被綁住，隨後被槍擊三槍，並且第一槍就直接爆頭，另外兩槍擊中身體，兇手之後還用汽油澆洗屍體，接著縱火焚燒，整個過程相當殘忍。

此案其中一名嫌犯有過多次前科，目前已被裁定收押。（示意圖，與本新聞無關／美聯社提供）

最令人髮指的是，兇嫌不僅殘酷施暴和槍殺雅尼斯，更將整個犯案過程全程錄影，在社群平台進行直播，影片中清晰捕捉到少年在被殺害前的痛苦掙扎畫面，這種冷血的行為與公開傳播的惡劣手段，徹底激怒了全國社會。雅尼斯來自巴黎郊區特朗布萊，於7月12日抵達尼姆準備進行販毒，不過被懷疑是為仇家幫派「打探情報」，因此據報導指出，一個敵對幫派曾針對他發布情報徵集，並開出懸賞金，目的就是要「讓他永遠睡著」。此案發生後，尼姆市對未成年人實施宵禁近2個月，以為壓制毒品走私、幫派暴力。警方逮捕相關此命案的八個人，其中兩人因證據不足而獲釋，針對另外六人，包括一名17歲的未成年人及5名年齡18～27歲的男子已被檢方提起公訴，有5人被羈押，其中一名成年被告的前科累累，紀錄顯示其曾有19次犯罪定罪，其中14次發生在未成年時期；目前該嫌犯在完成所有犯罪事實的偵訊起訴後，已被裁定收押禁見。





